Полянский: у Генассамблеи ООН нет полномочий для создания «специального трибунала» по России

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14 января 2023, 21:38 Источник: ТАСС

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/globallook.com

У Генассамблеи ООН нет полномочий для создания «спецтрибунала» по России. Об этом в эфире RT в субботу заявил первый заместитель постпреда РФ при ОНН Дмитрий Полянский.

Так он прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Джапаровой о намерении Киева выдвинуть на обсуждение Генассамблеи резолюцию о создании специального трибунала по России в связи с ее действиями в Украине.

«Любые подобные инициативы в Генеральной Ассамблее были бы с юридической точки зрения совершенно ничтожными, потому что у Генеральной Ассамблеи нет подобных полномочий», - подчеркнул Полянский.

Дипломат считает предложение Украины популистским и не видит в нем никакой практической основы - «кроме как заставить серьезных людей смеяться».