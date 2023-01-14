Премьер Молдавии Гаврилица назвала неуважением к суверенитету падение обломков ракеты на территории страны

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14 января 2023, 21:16 Источник: РБК

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Фото: imago/fot. tedi/newspix.pl/globallook.com

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение в связи с падением обломков ракеты на севере страны 14 января. Она назвала данный инцидент неуважением к суверенитету республики.

Обломки упали на севере Молдавии 14 января, во время массированного ракетного удара по инфраструктурным объектам Украины. Они были обнаружены пограничниками КПП «Ларга». Об обломках какой именно ракеты идет речь, не сообщается.

В своем комментарии премьер-министр Молдавии напомнила, что подобный инцидент случается не в первый раз.

«Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Республики Молдова в связи с повторным нарушением воздушного пространства страны и падением обломков ракеты в окрестностях города Ларга», — написала Гаврилица на своей странице в Фейсбуке*.

Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного удара в субботу были повреждены энергетические объекты в пяти регионах Украины.

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