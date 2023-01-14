Пушилин: Соледар в ближайшее время будет включен в зону административной ответственности ДНР

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14 января 2023, 17:17 Источник: Telegram

Денис Пушилин. Фото: Telegram/t.me/pushilindenis/

Город Соледар, который, по данным Минобороны РФ, 12 января перешел под контроль российской армии, в ближайшее время будет включен в зону административной ответственности ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в субботу врио главы республики Денис Пушилин.

Он рассказал о своей встрече в одном из пунктов временного размещения с жителями Соледара и пообещал, что вскоре они смогут рассчитывать на все социальные гарантии, предоставляемые гражданам РФ.

«Соледар вскоре будет включен в зону административной ответственности Донецкой Народной Республики, и граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей Республики. Сегодня им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов», - написал Пушилин.

Ранее врио главы ДНР заявил, что о переносе столицы республики из Донецка в Мариуполь не может идти и речи.