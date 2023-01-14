Визит в Петербург делегации ЦАР во главе с премьер-министром республики продлится неделю

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14 января 2023, 16:10 Источник: РИА Новости

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

В Петербург с рабочим визитом отправилась делегация Центрально-Африканской Республики (ЦАР), которую возглавляет премьер-министр Феликс Молуа. Как сообщило посольство РФ в Банги, поездка продлится около недели, его программа в настоящее время прорабатывается.

«Цель рабочая, сверить часы с российскими официальными лицами в продолжение форума [ПМЭФ]. В делегацию вошли члены аппарата премьер-министра. Визит продлится ориентировочно неделю», - цитирует «РИА Новости» сообщение российской дипмиссии в ЦАР.

Ранее в декабре сообщалось о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого.