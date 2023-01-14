Представитель Эрдогана Калын: любой мирный план по Украине будет обречен на провал, если в нем не учтут мнение России

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14 января 2023, 14:54

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Любой мирный план по Украине будет обречен на провал, если в нем не учтут точку зрения Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Ибрагим Калын, представитель главы Турции Реджепа Эрдогана.

Калын, процитированный отечественным агентством, констатировал, что в мире в настоящий момент превалирует настрой на продолжение конфликта. В подобных условиях обсуждать мирное соглашение по Украине невозможно, указал представитель Эрдогана.

Также Ибрагим Калын отметил, что любой мирный план будет обречен на провал, если в нем не учтут мнение Москвы.

РФ с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, британский премьер-министр Риши Сунак проинформировал украинского лидера Владимира Зеленского о планах Лондона передать Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артсистемы.