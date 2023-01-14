МИД РФ: в новый российский стоп-лист включены глава МИД Британии Клеверли и начальник Генштаба Сандерс

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14 января 2023, 14:03

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, Rolf Vennenbernd / globallookpress.com

В новый российский стоп-лист в отношении граждан Великобритании, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, попали руководитель МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли и начальник Генерального штаба страны Патрик Сандерс. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили в отечественном внешнеполитическом ведомстве.

«В новый российский стоп-лист были включены глава МИД и начальник Генштаба Великобритании, заявили в МИД РФ», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сообщалось, что, согласно сведениям The Independent, британский премьер Риши Сунак намерен объявить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в субботу о решении Лондона передать Украине «эскадрон танков» Challenger 2.