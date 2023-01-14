The Independent: Сунак собирается объявить Зеленскому в субботу о решении поставить Украине «эскадрон танков» Challenger 2

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14 января 2023, 12:48

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Руководитель правительства Соединенного Королевства Риши Сунак собирается объявить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в субботу, 14 января, о решении Лондона поставить киевской стороне «эскадрон танков» Challenger 2. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении издания The Independent.

«Британия направит Украине “эскадрон танков” Challenger 2. О решении Сунака сообщает The Independent со ссылкой на источник на Даунинг-стрит», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, премьер-министр намерен объявить о поставке бронемашин Зеленскому сегодня. Ожидается, что сначала на украинскую территорию перевезут четыре танка, а затем — еще восемь.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сообщалось, что американский политик Джеффри Янг потребовал отставки президента США Джо Байдена за военные преступления, в том числе связанные с украинским конфликтом.