Политолог Марков предположил, что НАТО готовит «мощное наступление» войск Украины весной

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14 января 2023, 13:18

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Североатлантический альянс готовит «мощное наступление» Вооруженных сил Украины весной. С соответствующим предположением выступил российский политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что на фоне решения западных государств о выделении киевской стороне крупных партий наступательного оружия на Украине проходит еще одна массовая мобилизация. По словам Маркова, «одновременно работает конвейер подготовки украинских солдат в странах НАТО».

«Цель этой подготовки — создать мощную группировку к весне. Весной они планируют мощное наступление ВСУ», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного аналитика.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее сообщалось, что, согласно данным издания The Independent, глава британского кабмина Риши Сунак собирается объявить украинскому президенту Владимиру Зеленскому в субботу о решении поставить бывшей советской республике «эскадрон танков» Challenger 2.