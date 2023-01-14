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Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь: Пекин призывает немедленно прекратить угрожающие Запорожской АЭС атаки

, 11:11 Источник: РИА "Новости"

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь: Пекин призывает немедленно прекратить угрожающие Запорожской АЭС атаки
Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev/globallookpress.com

Постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь накануне заявил, что Пекин призывает немедленно прекратить атаки, которые угрожают Запорожской атомной электростанции.

Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности ООН обратил внимание на то, что обстрелы в районе Запорожской АЭС не прекратились. Он также напомнил, что в МАГАТЭ ранее сообщили, что включены все шесть реакторов, а последняя ЛЭП, гарантирующая безопасность атомной электростанции, была повреждена в ходе обстрела.

Постпред Китая при организации призвал немедленно прекратить атаки на объект.

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