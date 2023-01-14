Медведев посоветовал Кисиде сделать сеппуку после его с Байденом заявления о возможном применении РФ ядерного оружия на Украине

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14 января 2023, 09:57

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в США, Shawn Thew - Pool via CNP / globallookpress.com

Дмитрий Медведев рекомендовал руководителю японского правительства Фумио Кисиде сделать сеппуку после его с Джо Байденом заявления о возможном применении Российской Федерацией ядерного оружия на Украине. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Отечественный чиновник отреагировал на слова Кисиды, который вместе с президентом Соединенных Штатов Байденом отметил, что любое возможное применение Москвой своего ядерного оружия на украинской территории станет враждебным актом, направленным против всего человечества.

Согласно точке зрения, высказанной Медведевым, премьер-министр Японии «в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию», предав память сотен тысяч жителей восточноазиатской страны, которые были уничтожены американцами в результате ядерного удара по городам Хиросима и Нагасаки. По словам автора поста, Фумио Кисида сможет смыть подобный «позор», только совершив сеппуку во время заседания своего кабмина.

Ранее в субботу сообщалось, что Дмитрий Медведев назвал заявление Байдена и Кисиды «чудовищным стыдом».