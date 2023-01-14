Медведев посоветовал Кисиде сделать сеппуку после его с Байденом заявления о возможном применении РФ ядерного оружия на Украине

Дмитрий Медведев рекомендовал руководителю японского правительства Фумио Кисиде сделать сеппуку после его с Джо Байденом заявления о возможном применении Российской Федерацией ядерного оружия на Украине. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Отечественный чиновник отреагировал на слова Кисиды, который вместе с президентом Соединенных Штатов Байденом отметил, что любое возможное применение Москвой своего ядерного оружия на украинской территории станет враждебным актом, направленным против всего человечества.
Согласно точке зрения, высказанной Медведевым, премьер-министр Японии «в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию», предав память сотен тысяч жителей восточноазиатской страны, которые были уничтожены американцами в результате ядерного удара по городам Хиросима и Нагасаки. По словам автора поста, Фумио Кисида сможет смыть подобный «позор», только совершив сеппуку во время заседания своего кабмина.
Ранее в субботу сообщалось, что Дмитрий Медведев назвал заявление Байдена и Кисиды «чудовищным стыдом».