Джапарова заявила, что ущерб гражданской инфраструктуре Украины превысил 127 миллиардов долларов

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре страны к настоящему моменту превысила 127 миллиардов долларов.
Эмине Джапарова предоставила информацию о сумме нанесенного Украине ущерба в рамках заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
Напомним, в ноябре прошлого года украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре страны с февраля 2022 года можно оценить в 100 миллиардов долларов.