Джапарова заявила, что ущерб гражданской инфраструктуре Украины превысил 127 миллиардов долларов

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14 января 2023, 08:57 Источник: РИА "Новости"

первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, Volodymyr Tarasov/globallook.com

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре страны к настоящему моменту превысила 127 миллиардов долларов.

Эмине Джапарова предоставила информацию о сумме нанесенного Украине ущерба в рамках заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Напомним, в ноябре прошлого года украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре страны с февраля 2022 года можно оценить в 100 миллиардов долларов.