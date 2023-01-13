Депутат Морозов заявил, что ведется работа над мерами против покинувших Россию и наносящих ей ущерб граждан

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13 января 2023, 12:39 Источник: РИА "Новости"

депутат Госдумы РФ Олег Морозов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов днем в пятницу, 13 января, заявил, что в настоящий момент ведется работа над мерами в отношении граждан, покинувших страну и наносящих ей ущерб.

Спикер ГД Вячеслав Володин ранее выразил мнение, что в Уголовный кодекс необходимо добавить пункт о конфискации имущества в Российсской Федерации в отношении уехавших граждан, которые оскорбляют родину и откровенно "поддерживают нацистов".

Олег Морозов в свою очередь подчеркнул, что для достижения этой цели необходима соответствующая процедура – и она будет создана. Парламентарий обратил внимание на то, что предложение Вячеслава Володина "отвечает на запрос большинства российских граждан".