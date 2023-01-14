Республиканцы в Конгрессе начали новое расследование относительно секретных документов президента США Байдена

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14 января 2023, 08:33

Президент США Джо Байден, Jim LoScalzo - Pool via CNP / globallookpress.com

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали новое расследование относительно секретных документов президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Республиканцы в Конгрессе начали новое расследование относительно секретных бумаг Байдена», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что юридический комитет нижней палаты американского парламента инициировал новое разбирательство относительно обстоятельств хранения в аналитическом центре и доме действующего главы Белого дома секретных документов, относящихся ко времени его вице-президентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, конгрессмен Пол Госар сделал заявление о том, что Джо Байдену может грозить до 10 лет лишения свободы.