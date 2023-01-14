Украинские войска 27 раз за сутки обстреляли ДНР

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14 января 2023, 07:58 Источник: Telegram

разрушенный дом, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за сутки 27 раз обстреляли территорию республики.

Согласно последним данным, на донецком направлении украинские войска совершили семнадцать обстрелов из артиллерии калибрами 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском направлении были зафиксированы четыре обстрела из реактивной системы залпового огня и артиллерии калибром 152 миллиметра, а на горловском – шесть обстрелов из артиллерии калибром 155 миллиметров.

В общей сложности по территории ДНР за сутки были выпущены 135 боеприпасов.