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14 января 2023, 03:26 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Sascha Steinach via www.imago-im / https://www.globallookpress.com

Европа полностью подвержена проамериканской политике и для отказа от нее нужны сильные лидеры, которые не будут бояться говорить о настоящих европейских интересах. Об этом во время беседы с ФБА «Экономика сегодня» рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Согласно словам специалиста, нынешняя Европа всем своим видом напоминает Украину 2014-2021 годов, которая в интересах США вела антироссийскую политику, разорвав все торгово-экономические связи с Россией, и, таким образом, лишила себя будущего.

Брутер также отметил, что целью Соединенных Штатов Америки является недопущение прекращения боевых действий на территории Украины до тех пор, пока Россию не настигнет поражение. Для реализации таких амбиций Вашингтон продолжит использовать европейцев, которые полностью зависят от мнения «старшего брата».