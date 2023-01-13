Эксперт Прохватилов: Пентагон переориентировал подводные лодки так, что одна субмарина может уничтожить весь ледокольный флот РФ

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13 января 2023, 22:49 Источник: Общественная служба новостей

USC Press Service / https://www.globallookpress.com

Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук Российской Федерации, во время беседы с Общественной службой новостей рассказал о том, что Соединенные Штаты Америки в рамках создания стратегии быстрого глобального удара переориентировали четыре своих подлодки класса «Огайо».

Согласно словам специалиста, данные подводные лодки Пентагон переформатировал с баллистических ядерных ракет на неядерные крылатые ракеты средней дальности «Томагавк», и теперь на каждой из четырех субмарин размещено 154 таких ракеты.

Прохватилов отметил, что одна подобная подлодка в теории способна уничтожить весь российский ледокольный флот, в случае, если всплывет из-под льда в Северном Ледовитом океане.