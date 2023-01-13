Политолог Марков: признание героизма солдат Вагнера - результат встречи Путина и Пригожина в Петербурге

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13 января 2023, 21:07 Источник: Telegram Сергея Маркова

Политолог Сергей Марков. Фото: Telgram/t.me/logikamarkova/

Российский политолог Сергей Марков считает, что признание министерством обороны роли ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара — это результат встречи в Петербурге президента РФ Владимира Путина и основателя частной военной компании Евгения Пригожина. Такое предположение политолог высказал в своем телеграм-канале.

За несколько часов до появления релиза Минобороны о подразделениях, участвовавших в боевых действиях вокруг Соледара, Марков сообщал о предстоящей встрече Путина и Пригожина в Северной столице.

«Минобороны России заявило, что именно мужественные и самоотверженные добровольцы штурмовых групп Вагнера взяли штурмом кварталы Соледара. Это признание героизма солдат Вагнера - результат встречи Путина и Пригожина в Питере. Видимо. А также результат того, что политическое руководство страны <...> обратило внимание на недопустимость пикировки Минобороны и Пригожина. И навели порядок. Правильно», - написал Марков.