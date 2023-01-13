Шольц, отвечая на вопрос о поставках Украине танков «Леопард», заявил, что «поспешных решений» не будет

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13 января 2023, 18:46 Источник: РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Scholz Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц довольно расплывчато ответил на вопрос о готовности поставить Киеву танки Leopard, заданный ему в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. При этом он заявил о безусловной поддержке Украины.

Отвечая на вопрос о танках, Шольц подчеркнул, что Германия на протяжении всего конфликта в Украине действует в координации со своими союзниками и тщательно взвешивает все свои решения. Этого принципа она будет придерживаться и в дальнейшем, не делая «взволнованных заявлений» или «поспешных высказываний».

При этом канцлер подчеркнул, что Германия будет «столько, сколько необходимо» поддерживать Украину.

«Это важное сообщение не только нашим друзьям с Украины, которые борются за целостность и суверенитет своей страны, но и России», - сказал Шольц.

11 января президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Киеву 14 танков Leopard германского производства. Однако для их передачи требуется разрешение ФРГ.