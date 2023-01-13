«Это мечты, не связанные с реальностью»: Картаполов прокомментировал заявление Соболева о военных сборах для россиян старше 30

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13 января 2023, 17:55 Источник: Московский Комсомолец

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Генерал-полковник Андрей Картаполов прокомментировал заявление генерала-лейтенанта Виктора Соболева о возможной отправке на военные сборы неслуживших россиян старше 30 лет. По его мнению, данная инициатива не соответствует реальности.

«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью», — сказал Картаполов.

Напомним, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что мужчины, которые старше 30 лет, будут привлекаться на военные сборы. Это хотят сделать для того, чтобы они получили военно-учетную специальность и не стали «пушечным мясом».