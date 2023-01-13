Член комитета Госдумы по обороне Соболев: «Кому больше 30 лет, будут привлекаться на военные сборы»

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2023, 13:35 Антон Николаев,

Генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что цель военных сборов - получение военной специальности для тех, у кого ее нет. Такие меры могут быть применены уже после принятия закона об изменении призывного возраста. Об этом он сказал портал URA.RU, передает издание «Аргументы недели».

«Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил изменить возраст для призыва на срочную службу. По его инициативе в армию будут отправлять россиян от 21 года до 30 лет (ранее было 18-27 лет). Глава РФ Владимир Путин поддержал предложение. Новая система может быть применена уже весной этого года.