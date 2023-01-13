Песков прокомментировал предложение Володина отбирать имущество у россиян, покинувших страну: «Нельзя открывать ящики Пандоры»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 17:17 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал в пятницу предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина лишать имущества покинувших страну россиян. Он считает, что тема актуальна, но подходить к ней нужно осторожно.

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в пятницу председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выступил с инициативой лишать имущества «негодяев», покинувших страну и оскорбляющих ее из-за рубежа.