Резников считает, что весной Россия предпримет большое наступление на востоке или юге Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 16:00

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Mykola Tys/globallook.com

В конце февраля или начале марта Россия может перейти к большому наступлению на юге или востоке Украины. Такое мнение высказал в интервью BBC, опубликованном в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников.

«Это не прогноз - это мое понимание, моя оценка: я думаю, они [российская армия] попытаются накопить силы, боеприпасы, оружие и в конце февраля или начале марта пойдут в контрнаступление на каком-то из направлений - на востоке или на юге», - заявил глава украинского оборонного ведомства.

Он считает что после кадровых перестановок в командовании спецоперацией изменится стратегия Вооруженных сил РФ: от массированных ударов по инфраструктуре Украины они перейдут к действиям на поле боя.

Напомним, 11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, ранее занимавший эту должность, стал его замом.