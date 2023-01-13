Александр Вучич: Главными темами визита советника Госдепа США в Сербию были ситуация в Косово и Метохии, Россия и Украина

Россия и Украина, Косово и Метохия были главными темами в ходе визита советника Госдепартамента США Дерека Шолле в Белград. Об этом заявил президент Республики Сербия Александр Вучич.
11 января Дерек Шолле посетил Северную Македонию, затем в Приштине провел встречу с президентом частично признанной республики Косово Вьосой Османи и премьером Альбином Курти.
12 января в Белграде прошла встреча Александра Вучича и Дерека Шолле.
Александр Вучич по итогам беседы заявил журналистам, что «был открытый, искренний и содержательный разговор по четырем ключевым темам: Косово и Метохия, двусторонние отношения, ситуация в регионе и Россия и Украина».
Президент Республики Сербия ранее заявлял о внешнем давлении на Белград для обеспечения членства в ООН самопровозглашенной республики Косово, если Сербия согласится на введение антироссийских санкций, Запад принудит власти Сербии признать независимость Косово.
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