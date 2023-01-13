Пресс-секретарь Мюллер: Польша считает, что Германия присоединится к международной коалиции и передаст Украине танки Leopard

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13 января 2023, 16:05 Источник: РИА Новости

Танк Leopard 2, Philipp Schulze/dpa

Польша рассчитывает на то, что ФРГ передаст Украине немецкие танки Leopard. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

«Я считаю, что они присоединятся в итоге к коалиции стран, которые хотели бы поддержать безопасность всего Европейского союза», - сообщил Мюллер, имея в виду ФРГ. По его словам, ранее Германия изменила свою позицию в вопросе отправки систем Patriot.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время формируется международная коалиция, которая была бы готова оказывать Украине поддержку.

Ранее в правительстве Германии заявили о том, что передача Польшей танков Leopard Украине без согласия ФРГ была бы незаконной.