Путин провел в Уфе рабочую встречу с главой Башкирии Хабировым

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13 января 2023, 13:10 Источник: Кремль

Владимир Путин и Радий Хабиров, сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу, 13 января, провел в Уфе рабочую встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Об этом сообщили представители СМИ.

Встреча Владимира Путина и Радия Хабирова состоялась после церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который умер 11 января в возрасте 88 лет после длительной болезни.

Глава государства, открывая встречу, с сожалением подчеркнул, что сейчас им с Хабировым приходится работать на дистанции, однако, это не помешает им обсудить актуальные для Башкортостана вопросы. Президент РФ и глава республики сидели по разные стороны длинного стола.