Путин провел в Уфе рабочую встречу с главой Башкирии Хабировым

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу, 13 января, провел в Уфе рабочую встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Об этом сообщили представители СМИ.
Встреча Владимира Путина и Радия Хабирова состоялась после церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который умер 11 января в возрасте 88 лет после длительной болезни.
Глава государства, открывая встречу, с сожалением подчеркнул, что сейчас им с Хабировым приходится работать на дистанции, однако, это не помешает им обсудить актуальные для Башкортостана вопросы. Президент РФ и глава республики сидели по разные стороны длинного стола.