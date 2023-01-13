Военкор Сладков: «Потери ВСУ в Соледаре - глобальные!»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 12:34 Антон Николаев,

Александр Сладков утверждает, что Соледар на данный момент находится под контролем. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Соледар находится под контролем. Мало того, вокруг города образовалось плотное оборонительное кольцо на тех позициях, которые удерживали ранее украинцы. Туда подошли все: артиллерия, противотанкисты, авиация, которая принадлежит частной военной компании. Город контролируется! Это еще одна территория, которая очищена от украинских националистов. Я сегодня разговаривал с Денисом Пушилиным, в его планах скоро посетить город. Отмечу, что специалисты будут оценивать ущерб и оказывать помощь мирному населению».

Александр Сладков также утверждает, что ВСУ понесли большие потери во время боевых действий в Соледаре:

«Я хочу сказать, что на каждом шагу тела в том квартале, который находится на самом севере города. Погибших украинских военных очень много. Мы должны понимать, что штурмовые отряды начали атаку на город внезапно, украинцы не предполагали этого. Было смятение, все начали концентрироваться в городе. Наибольшее количество потерь - в центре города! Но если я на окраине столько видел, ближе к середине Соледара, то потери колоссальные! 25 тысяч… я не думаю, что такая цифра, хотя потери глобальные!»

Ранее Командир «Ахмата» Апти Алаудинов сказал, что взятие Соледара не принесет кардинальных изменений для фронта, но поможет в боях за Артемовск.