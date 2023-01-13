Медведев в День российской печати поблагодарил журналистов, работающих в зоне СВО на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 12:36

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День российской печати поблагодарил журналистов, работающих в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

«Слова искренней благодарности тем журналистам, которые работают в зоне специальной военной операции. То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас», — говорится в посте, размещенном Медведевым.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший украинский парламентарий Илья Кива высказал утверждение, согласно которому подконтрольные киевской стороне силы «в ближайшее время будут наращивать использование химического оружия в зоне боевых действий».