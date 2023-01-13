Депутат Госдумы Стенякина предложила создать список артистов для запрета на участие в проектах, финансируемых государством

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13 января 2023, 10:59

депутат Госдумы, фото: Екатерина Стенякина, фото из соцсети

Депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина предложила создать стоп-лист артистов, которые не должны появляться на культурных площадках и участвовать в финансируемых государством проектах.

Общественный резонанс вызвали высказывание о России актера Артура Смольянинова, высказывания во время выступлений в Дубае юмориста Максима Галкина и певца Валерия Меладзе.

Руководитель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила РИА Новости, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в нашей стране, а не отбирать у них звания и награды, которые нередко для них ничего не значат.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении покинувшего Россию актера Артура Смольянинов.