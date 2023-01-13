The Telegraph: украинская беженка вернулась в Киев, поскольку не смогла получить медпомощь в Шотландии

Украинская беженка не могла получить медицинскую помощь в Шотландии и вернулась в Киев. Соответствующую информацию утром в пятницу, 13 января, предоставило британское издание The Telegraph.
Лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон заявил, что женщина по имени Мария с лета прошлого года жила в Шотландии и нуждалась в регулярных анализах крови, поскольку ей необходимо было контролировать прием медикаментов. Вскоре 22-летнюю украинку проинформировали, что из-за переполненности клиник ей не могут предоставлять вышеуказанные услуги.
Уточняется, что ожидание помощи было столь долгим, что беженка была вынуждена вернуться в Киев, чтобы попасть к врачу.