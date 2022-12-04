В Мюнхене украинская беженка устроила драку в пункте временного размещения

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4 декабря 2022, 11:48

В германском городе Мюнхен украинская беженка устроила драку с сотрудниками пункта временного размещения (ПВР). Газета Bild пишет об этой истории со слов женщины, приехавшей в Мюнхен из Украины.

Украинка хотела использовать сетевой удлинитель в своей комнате, чтобы зарядить ноутбук. Неожиданно в ее комнату вошли мужчина и две женщины из службы безопасности.

По признанию беженки, она потянулась за проводом и зарядкой. И начался конфликт, переросший в рукоприкладство.

RT cо ссылкой на публикацию передает, что в результате стычки украинская беженка получила «лёгкие повреждения руки».

Использования сетевого удлинителя запрещается правилами пожарной безопасности ПВР.