Экс-депутат Рады Кива: визит Джонсона на Украину понадобился, чтобы отвлечь ее жителей от сдачи Соледара и скорой потери Бахмута

Визит бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона на Украину понадобился, чтобы отвлечь ее жителей от сдачи Соледара и скорой потери Бахмута (украинское название города Артемовска). На это указал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Если проблемы у режима Зеленского совсем большие, приезжает Борис Джонсон с поддержкой», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.
По словам политика, визит Джонсона нужен, чтобы отвлечь украинцев от неудач киевской стороны — сдачи Соледара и скорой потери Бахмута.
Ранее сегодня сообщалось, что, согласно информации издания The Guardian, бывший глава правительства Соединенного Королевства может в ближайшее время посетить Украину и провести встречу с президентом Владимиром Зеленским.