Экс-депутат Рады Кива: визит Джонсона на Украину понадобился, чтобы отвлечь ее жителей от сдачи Соледара и скорой потери Бахмута

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13 января 2023, 10:46

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Визит бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона на Украину понадобился, чтобы отвлечь ее жителей от сдачи Соледара и скорой потери Бахмута (украинское название города Артемовска). На это указал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Если проблемы у режима Зеленского совсем большие, приезжает Борис Джонсон с поддержкой», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

По словам политика, визит Джонсона нужен, чтобы отвлечь украинцев от неудач киевской стороны — сдачи Соледара и скорой потери Бахмута.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно информации издания The Guardian, бывший глава правительства Соединенного Королевства может в ближайшее время посетить Украину и провести встречу с президентом Владимиром Зеленским.