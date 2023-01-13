Картаполов: система мобилизации резерва отвечает стоящим вызовам, необходимости привлекать всю молодежь нет

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 10:40 Источник: РБК

Андрей Картаполов, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Руководитель комитета Государственной думы РФ по обороне, генерал Андрей Картаполов заявил, что имеющаяся в России система мобилизационного резерва в настоящее время отвечает стоящим вызовам, и нет никакой необходимости привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов.

В эфире РБК 12 января депутат нижней палаты парламента России сказал так: "Система мобилизационного резерва, которая создана у нас в стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет".

В этом же интервью Картополов сказал, что изменение возраста призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года не повлияет на увеличение численности призывников.

Изменить возраст призыва на срочную службу с 18 на 21 год, повысив предельный возраст для призыва с 27 лет до 30 лет, предложил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу 21 декабря 2022 года. Шойгу призвал увеличить численность Вооруженных сил до 1,5 млн человек, из которых 695 тысяч должны быть контрактниками. Президент РФ Владимир Путин тогда согласился с предложениями глава Минобороны по изменения в Вооруженных силах. Андрей Картаполов сообщил, что соответствующие поправки в законодательство могут быть приняты в 2023 году, но для этого должны поступить официальные предложения Минобороны

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу ранее заявлял, что в России мобилизационный ресурс тех, кто отслужил, имеет боевой опыт и военную специальность, составляет почти 25 миллионов человек.

12 января 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддержал идею повышения призывного возраста, и аргументация должна быть представлена Минобороны, в данном случае это исключительно прерогатива военного ведомства.