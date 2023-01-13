Дипломат Полищук: совместные учения РФ и Белоруссии призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям

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13 января 2023, 10:14 Источник: Telegram-канал ТАСС

Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Совместные военные учения Российской Федерации и Белоруссии призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям. С соответствующим залеганием, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил отечественный дипломат Алексей Полищук.

«Совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям, заявил в интервью нашему агентству директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, Полищук высказал мнение, согласно которому в реальности проводящая спецоперацию Москва противостоит не киевской стороне, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату.