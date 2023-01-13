Представитель МИД РФ Полищук: на деле Москва противостоит не Киеву, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату

В реальности Москва противостоит не Киеву, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил Алексей Полищук, глава второго департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ.
«По сути, мы имеем дело не с Киевом. Он — орудие в руках Запада, прежде всего США», — процитирован Полищук в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
По словам представителя отечественного МИД, «на деле Россия противостоит не Украине, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату».
Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, бывший посол ЛНР Родион Мирошник отметил, что киевская сторона «планово кинула» своих военнослужащих в расположенном на территории Донбасса городе Соледаре.