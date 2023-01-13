Бывший посол ЛНР Мирошник: Украина «планово кинула» своих военных в Соледаре

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 09:42

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Киевская сторона «планово кинула» своих военнослужащих в расположенном на территории Донбасса городе Соледаре. Соответствующую точку зрения выразил Родион Мирошник, бывший посол Луганской народной республики в Москве.

Мирошник прокомментировал слова представителя Вооруженных сил Украины, который в телефонной беседе с журналистом СNN рассказал, что киевское командование бросило военных в районе Соледара.

«Украина “планово кинула” своих солдат в Соледаре», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале экс-посла.

Он процитировал внештатного советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, заявившего, что уход ВСУ из Соледара в случае осуществления данного шага будет «плановым решением командования».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный дипломат Алексей Полищук высказал мнение, согласно которому отказ Киева от инициированного Москвой рождественского перемирия свидетельствует, что Украина не хочет ассоциироваться с жителями новых регионов РФ.