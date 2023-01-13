Президент Сирии Асад на встрече со спецпредставителем России Лаврентьевым подтвердил поддержку САР спецоперации на Украине

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13 января 2023, 09:14 Источник: ТАСС

Президент Сирии Башар Асад, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым подтвердил поддержку Сирией проводимой Россией специальной военной операции на Украине.

Информагентство САР SANA цитирует слова Асада, который на встрече с российским спецпредставителем сказал: "Наблюдаемая сейчас в мире борьба в политической и медийной сферах достигла своего апогея, а усиление этой борьбы требует большей непоколебимости и ясности в политических позициях". Асад подчеркнул, что Сирия поддерживает российскую спецоперацию в Донбассе.

Спецоперацию объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Сенатор Алексей Пушков: "Все военные маньяки в США призывают поставить киевской стороне наступательные вооружения, прежде всего, танки".