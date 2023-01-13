Глава крымского парламента Константинов призвал новые регионы РФ выставить претензии Киеву и Западу из-за обстрелов

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13 января 2023, 09:07 Источник: РИА "Новости"

разрушенный дом, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Глава крымского парламента Владимир Константинов в пятницу призвал новые субъекты Российской Федерации выставить Киеву и Западу претензии по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате атак.



Власти Республики Крым ранее подготовили первый иск с документами, которые подтверждают нанесенный бюджету региона ущерб от водной блокады со стороны Украины.

Владимир Константинов подчеркнул, что и новым субъектам РФ следует сформировать свои претензии к Киеву и западным странам. Глава крымского парламента заверил, что регионы могут рассчитывать в данном вопросе на любую помощь со стороны полуострова.