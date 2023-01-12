Эстонский премьер Кая Каллас призвала союзников увеличить поставки оружия Украине, назвав их «путем к миру»

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12 января 2023, 22:54 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Путем к миру назвала увеличение поставок оружия Киеву премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Во время встречи в четверг со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем она призвала западных союзников направить больше вооружений Украине.

«Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам - посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру», - сказала Каллас, отметив тот факт, что сразу несколько стран в последние дни заявили о новых поставках оружия Киеву.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда во время встречи с Владимиром Зеленским во Львове пообещал предоставить Украине 14 танков Leopard германского производства.