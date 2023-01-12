Марков: Зеленский скрывает огромные цифры потерь украинской армии в Бахмуте и Соледаре

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12 января 2023, 20:16 Источник: Telegram Сергея Маркова

Политолог Сергей Марков. Фото: Telgram/t.me/logikamarkova

Потери украинской армии в Бахмуте (Артемовске) и Соледаре намного больше, чем российские, но официальный Киев скрывает реальные цифры потерь. Об этом написал в своем телеграм-канале в четверг политолог Сергей Марков.

В своих выкладках он ссылается на публикацию газеты Wall Street Journal, которая сообщила об огромных потерях ВСУ в Бахмуте и Соледаре. Марков видит причину этого в том, что военное командование Украины бросает в бой «слабо подготовленных недавних мобилизованных».

«Генералы с двумя паспортами, украинским и американским или британским, буквально заваливают сотнями трупов украинских солдат боевые позиции армии России каждый день», - пишет политолог.

При этом он подчеркивает, что реальные цифры потерь власти Украины не озвучивают.

«Зеленский скрывает ужасные цифры потерь, потому что он лично виновник этих десятков тысяч убитых украинских солдат», - резюмирует Марков.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел в четверг заседание Ставки Верховного главнокомандующего, посвященное ситуации в Соледаре и Бахмуте.