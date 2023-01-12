Зеленский сообщил, что подразделения в Соледаре и Бахмуте будут оперативно и бесперебойно обеспечиваться всем необходимым

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12 января 2023, 18:40

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Подразделения украинской армии, действующие в районе Соледара и Бахмута (российское название - Артемовск) будут бесперебойно обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем телеграм-канале он рассказал о том, что провел в четверг заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

«Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, которые защищают эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно», - написал украинский президент.

Накануне, 11 января, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял о взятии Соледара. Минобороны в этот же день сообщало о блокировке города силами ВДВ и продолжении боев в нем.