Чеченский командир спецназа Замид Чалаев опроверг информацию о своем пленении

Командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев опроверг информацию о своем пленении, которую распространяют украинские СМИ. Видеобращение Чалаева опубликован в своем телеграм-канале другой командир чеченского спецназа Апти Алаудинов.
По словам Чалаева, слухи о том, что он сдался в плен, разгоняют «фашистские» издания. Он подчеркнул, что его подразделение — это не «азовское сборище трусливых шакалов, поджимающие хвост при малейшей угрозе их жизни» и напомнил девиз чеченского полководца Байсангура Беноевского: «Мы окружены, значит им от нас не уйти!».
Ранее Апти Алаудинов заявлял, что взятие Соледара не принесет кардинальных изменений на фронте.