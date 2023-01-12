Чеченский командир спецназа Замид Чалаев опроверг информацию о своем пленении

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12 января 2023, 19:43 Источник: Telegram

Замид Чалаев. Фото: соцсети.

Командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев опроверг информацию о своем пленении, которую распространяют украинские СМИ. Видеобращение Чалаева опубликован в своем телеграм-канале другой командир чеченского спецназа Апти Алаудинов.

По словам Чалаева, слухи о том, что он сдался в плен, разгоняют «фашистские» издания. Он подчеркнул, что его подразделение — это не «азовское сборище трусливых шакалов, поджимающие хвост при малейшей угрозе их жизни» и напомнил девиз чеченского полководца Байсангура Беноевского: «Мы окружены, значит им от нас не уйти!».

Ранее Апти Алаудинов заявлял, что взятие Соледара не принесет кардинальных изменений на фронте.