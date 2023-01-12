Турецкий омбудсмен сообщил, что Эрдоган рассчитывает сегодня-завтра провести переговоры с Путиным и Зеленским

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12 января 2023, 19:07 Источник: РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidency Office/globallook.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в четверг или пятницу провести телефонные переговоры с со своими российским и украинским коллегами, чтобы обсудить создание гуманитарного коридора. Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

Ранее турецкий уполномоченный по правам человека высказывал надежду, что между Россией и Украиной при посредничестве Турции будет открыт гуманитарный коридор - «для воссоединения семей, женщин, детей и раненых». Эта инициатива была поддержана Эрдоганом. По словам президента Турции, Анкара готова взять на себя лечение раненых.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможном контакте Путина и Эрдогана, заявил, что Кремль не анонсирует международные разговоры заранее.