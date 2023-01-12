Пушков назвал глупым и безответственным призыв польского дипломата к странам Запада выгнать всех российских послов

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12 января 2023, 17:17 Источник: Telegram Алексея Пушкова

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков счел глупым и безответственным предложение польского дипломата Катажины Пелчыньской-Наленч «выгнать» российских дипломатов из всех западных стран. Об этом политик написал в четверг в своем телеграм-канале.

По словам Пушкова, он не удивлен, что призыв, пусть и не официальный, прозвучал именно из Варшавы.

«Ничего более глупого и безответственного и придумать трудно. И, конечно, вот это самое исходит от польского дипломата», - подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что посла в Москве считают необходимым иметь все ведущие западные страны, включая США, и усомнился, что «неумный» призыв польского дипломата будет ими услышан.

«Если, конечно, в НАТО не доведут дело до прямого военного столкновения Россией», - добавил Пушков.