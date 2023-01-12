Пушков назвал глупым и безответственным призыв польского дипломата к странам Запада выгнать всех российских послов

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков счел глупым и безответственным предложение польского дипломата Катажины Пелчыньской-Наленч «выгнать» российских дипломатов из всех западных стран. Об этом политик написал в четверг в своем телеграм-канале.
По словам Пушкова, он не удивлен, что призыв, пусть и не официальный, прозвучал именно из Варшавы.
«Ничего более глупого и безответственного и придумать трудно. И, конечно, вот это самое исходит от польского дипломата», - подчеркнул сенатор.
Он напомнил, что посла в Москве считают необходимым иметь все ведущие западные страны, включая США, и усомнился, что «неумный» призыв польского дипломата будет ими услышан.
«Если, конечно, в НАТО не доведут дело до прямого военного столкновения Россией», - добавил Пушков.