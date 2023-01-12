Польский дипломат Пелчыньская-Наленч призвала западные страны выгнать всех российских послов

Польский дипломат Катажина Пелчыньская-Наленч призвала западные государства выгнать со своей территории всех послов, которые представляют Российскую Федерацию. Соответствующее заявление Пелчыньская-Наленч сделала, выступая некоторое время назад в эфире радиостанции RMF FM.
«Идеально было бы выгнать с Запада всех российских послов и понизить уровень отношений», — отметила дипломат.
По ее словам, если Варшава осуществит данный шаг в одностороннем порядке, «это не будет полезно для Польши».
Ранее сегодня сообщалось, что пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова пообещала недружественным странам адекватный ответ РФ в случае использования ее замороженных активов.