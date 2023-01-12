Экс-посол США в России Салливан назвал главу МИД Лаврова чрезвычайно умным, опытным и изысканным

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12 января 2023, 13:37 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан в разговоре с изданием Foreign Policy в четверг, 12 января, высоко оценил работу главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Джон Салливан подчеркнул, что президент Российской Федерации Владимир Путин знает, насколько Сергей Лавров эффективен. По словам экс-посла США, глава МИД РФ очень изысканный, чрезвычайно умный и опытный.

Салливан призвал не недооценивать Лаврова. Бывший посол добавил, что Путин высоко ценит руководителя Министерства иностранных дел.