Депутат Европарламента Садось заявил, что Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций

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12 января 2023, 13:21 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, https://unsplash.com/photos/wVqC9dty3VQ

Депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось заявил в четверг, 12 января, что Брюссель к настоящему моменту ускорил работу над десятым пакетом санкций против Российской Федерации.

Анджей Садось подчеркнул, что работа над новым пакетом рестрикций действительно ускорилась. По словам депутата Европарламента, Польша, которая входит в группу стран-единомышленников, сейчас вносит свои предложения о новых антироссийских санкциях.

Согласно некоторым данным, страны-члены Евросоюза хотят принять десятый пакет ограничений перед саммитом Украина-ЕС в Киеве, который запланирован на начало февраля.