ВСУ выпустили по Донецку три снаряда «натовского» калибра

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12 января 2023, 13:10 Источник: Telegram

разрушенный дом, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три "натовских" снаряда.

Согласно последней информации, Вооруженные силы Украины обстреляли город в четверг, 12 января, в 12.05. Уточняется, что по территории Донецка со стороны украинских войск были выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров.

Ранее сегодня в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что при обстреле Ленинского района города со стороны ВСУ погиб один человек.