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При обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

, 12:16 Источник: Telegram

При обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ погиб один человек
военные, Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики утром в четверг, 12 января, сообщили, что при обстреле Ленинского района Донецка со стороны украинских войск погиб один человек.

Согласно последней информации штаба, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины также получили ранения четыре человека. Данных о состоянии пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских вооруженных сил мирный житель получил ранения.

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