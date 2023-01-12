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12 января 2023, 12:31 Источник: Telegram

украинские военные, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила в четверг, 12 января, что за минувшие сутки украинские войска потеряли более семидесяти человек, а также танк, три гаубицы и другую технику.

Согласно последним данным, совместные действия военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил РФ позволили уничтожить за сутки один украинский танк Т-64БВ, 122-миллиметровую гаубицу "Д-30", две 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М777, а также восемь единиц бронированной и автотехники.

Кроме того, противник потерял более семидесяти бойцов.