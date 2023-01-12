Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет утром в четверг, 12 января, назвал установленную ранее в столице Украины Киеве марку-фотозону с "горящим Кремлем" провокацией.
Михаил Шеремет заявил, что в Киеве тешат себя призрачными иллюзиями. По мнению депутата, речь идет об очередной провокации, которая впоследствии "отзовется" националистам на Украине.
Шеремет порекомендовал вспомнить, что произошло с украинской энергетической инфраструктурой после появления похожей марки, на которой был изображен горящий Крымский мост.