Депутат Шеремет назвал установленную в Киеве марку-фотозону с горящим Кремлем провокацией

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12 января 2023, 11:47 Источник: РИА "Новости"

депутат Михаил Шеремет, сайт Госдумы

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет утром в четверг, 12 января, назвал установленную ранее в столице Украины Киеве марку-фотозону с "горящим Кремлем" провокацией.

Михаил Шеремет заявил, что в Киеве тешат себя призрачными иллюзиями. По мнению депутата, речь идет об очередной провокации, которая впоследствии "отзовется" националистам на Украине.

Шеремет порекомендовал вспомнить, что произошло с украинской энергетической инфраструктурой после появления похожей марки, на которой был изображен горящий Крымский мост.